В Гагаузии выяснили истинный смысл приговора Гуцул

Народное Собрание Гагаузии удостоверилось в законности занятия Евгенией Гуцул должности башкана. В законодательном органе региона расценили судебное решение в отношении Гуцул как стремление к упразднению автономии.

Ранее, по данным СМИ, в Кишиневе суд вынес приговор Евгении Гуцул, главе Гагаузии, приговорив ее к семи годам тюремного заключения по обвинению, связанному с делом оппозиционной партии «Шор», которая была ранее ликвидирована.

В Российской Федерации данный вердикт расценили как политически предвзятый, направленный на заглушение критики в адрес президента Молдавии, Майи Санду.