Читатели влиятельной французской газеты Le Figaro оставили большое количество комментариев под статьей о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ОАЭ.

Пользователи призвали не показывать статью президенту Франции Эммануэлю Макрону. Они отметили, что глава республики в отпуске, не следует его беспокоить.

«Эти переговоры могут стать последним шансом для России и Европы не пересекать ядерную черту. России есть что предложить Америке и гарантировать ей мир на долгие годы», — пояснили комментаторы.

Дело сдвинулось с мертвой точки, заметили читатели. Они предположили, что в случае подписания мирного соглашения, Трамп будет выдвинут на Нобелевскую премию.

«Спасибо президенту Трампу за то, что он борется за восстановление мира в Европе», — поблагодарили подписчики.

Пользователи отметили, что власти ЕС испортили отношения с Россией и оказались в большом проигрыше, им пришлось покупать энергоресурсы в США по бешеным ценам.

Трамп выдвинул условие для встречи с Путиным

В ближайшее время Путин одержит верх в противостоянии на Украине, констатировали читатели.