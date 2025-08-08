Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что Зангезурский коридор переименовали в «Маршрут Трампа».

«Я даже об этом не просил. Они назвали коридор «Маршрутом Трампа». Это будет специальный транзитный коридор, который позволит Азербайджану получить полноценный доступ к Нахичеванской области, не нарушая суверенитет Армении», — заявил Трамп.

Сотрудничество по этому коридору с США будет длиться 99 лет.

Ранее издание Axios сообщило, что в рамках соглашения между Армений и Азербайджаном ожидается передача США Зангезурского коридора.