«Маршрут Трампа»: СМИ выяснили цель встречи лидеров США, Армении и Азербайджана

Планируемая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева необходима для подписания рамочного мирного соглашения. Такой документ даст Белому дому исключительные права на полноценной развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова американских чиновников.

При этом церемония подписания этого документа уже запланирована на 8 августа и состоится в Белом доме. По словам чиновников, соглашение направлено на достижение «конкретного пути к миру» и решение давней транзитной проблемы.

При этом Баку уже давно пытался добиться создания транспортного коридора через Армению, который бы соединил основную часть страны с ее эксклавом Нахичеванью.

Предполагается, что соглашение обяжет Ереван предоставить Вашингтону эксклюзивные права на развитие транзитного коридора «на длительный срок». Маршрут будет называться Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

При этом путь будет функционировать на основе армянского законодательства, а Штатам предоставят землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и управления ею.

— Посредством коммерческих механизмов этот шаг раскроет потенциал региона и поможет избежать новых военных действий, — приводят слова собеседников в материале.

На этой же встрече Пашинян и Алиев, по словам источников, подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы, которая с 1992 года при посредничестве Франции, России и США занималась урегулированием конфликта. Чиновники также предположили, что мир между этими странам может быть предпосылкой к потенциальному вступления Азербайджана в Соглашения Авраама, которые посвящены нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами и заключенных в первое президентство Трампа.

О том, что Трамп проведет встречу с Алиевым и Пашиняном стало известно в ночь на 6 августа. До этого появилась информация, что представители Армении и Азербайджана 8 августа подпишут меморандум о взаимопонимании. Церемония состоится при посредничестве США в Белом доме.