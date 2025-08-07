Совет Безопасности ООН в четверг, 7 августа, по запросу России в закрытом формате рассмотрит ситуацию вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул, рассказал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Напомним, что районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ [президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ)] Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул», — пояснил Полянский.

«Гуцул — это мы»: в Кишиневе люди массово выходят на демонстрации

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе решение суда, по которому Додик был приговорен к году тюрьмы. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет.