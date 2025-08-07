Трамп выдвинул условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп выдвинул условие для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает The New York Post.

Согласно информации издания, Трамп готов встретиться с Путиным только при условии того, что российский президент проведет личную встречу с Владимиром Зеленским. При этом издание также уточняет, что место встречи Трампа и Путина пока не определено.

«Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским», — рассказали изданию источники в Белом доме.

СМИ также подчеркивает, что Вашингтон пока что не подтвердил двустороннюю встречу и даже не упомянул о ней на пресс-конференции. Кроме того, на брифинге Трамп «не был слишком оптимистичен» по поводу трехсторонней встречи — он заявил, что «и раньше был разочарован» обещаниями Москвы.

На Западе встречу Путина и Трампа назвали не лучшим днем для Украины

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин встретится с Трампом.