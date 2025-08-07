Фон дер Ляйен раскрыла, о чем говорила с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что обсудила достижение мира на Украине с Владимиром Зеленским. Об этом она написала в социальной сети X.

По словам дер Ляйен, она провела с Зеленским телефонный разговор. Во время этого диалога, стороны обсудили перспективы установления мира на Украине. При этом дер Ляйен подчеркнула, что страны Европы намерены и дальше играть активную роль в урегулировании конфликта.

«Я говорила с Владимиром Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили дальнейшие шаги на пути к мирному соглашению, будущему членству Украины в Европейском Союзе и ее восстановлению», — заявила она.

Ранее дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине.