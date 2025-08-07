В Киеве сделали неожиданное заявление о предложениях по перемирию

Советник Владимира Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию издания Onet о предложениях по перемирию. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам советника украинского лидера, во время разговора Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом не звучали предложения, которые якобы США предложили президенту России Владимиру Путину.

Литвин усомнился в том, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф или помощник президента РФ Юрий Ушаков успели поговорить с этим порталом.

Советник главы киевского режима добавил, что в разговоре Трампа и Зеленского в среду «ничего такого» не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил. По словам представителя Киева, говорил он «другие вещи». Какие именно, Литвин не уточнил.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине. Сообщение украинский лидер опубликовал в преддверии потенциальной встречи Путина и Трампа.