Для урегулирования конфликта на Украине необходимо разобраться с его первопричинами, рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать исторической.

«Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной. Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией, направленное на устранение коренных причин [противостояния]», — отметил Дизен.

Ранее профессор сообщил, что тональность и политика западных СМИ кардинальным образом изменились — журналисты стали критиковать Владимира Зеленского.

По его мнению, это является признаком скорой «смены информационной повестки».