В Турции объяснили, почему США важно зайти в «Зангезурский коридор»

Политический аналитик из Турции Мехмет Перинчек заявил, что США важно зайти в «Зангезурский коридор». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Перинчека, Белый дом хочет использовать для этого территорию Армении, поскольку Ереван является «хорошим инструментом». При этом эксперт считает, что после Карабахской войны США потеряли инициативу на Южном Кавказе, а роспуск Минской группы ОБСЕ лишил Вашингтон доступа к региону.

«В Грузии дела тоже идут не так, как хотелось бы Вашингтону. Армения присоединяется к Южнокавказской платформе "3+3". Азербайджан также достиг точки, когда может подписать мирное соглашение вне рамок западных инициатив. В результате региональная инициатива была активирована, лишив Запад возможности вмешательства. Теперь США хотят вернуть себе эту утерянную инициативу. Для этого США крайне важно войти в "Зангезурский коридор" и стать его инициатором, а Ереван — хороший инструмент для этого», — заявил эксперт.

Перинчек добавил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является позитивным шагом, но за ним могут стоять скрытые мотивы.

«Согласно недавним сообщениям и заявлениям прессы, к "Зангезурскому коридору" присоединяется новый партнер. Вернее, происходит смена партнеров. Проект будет осуществляться Азербайджаном, Арменией, Турцией и США. Его назвали "мостом Трампа". По данным американских СМИ, коридор будет сдан в аренду США, а его безопасность будет обеспечивать американская частная военная компания. Благодаря этому проекту они получат рычаги для окружения России и навязывания ей своих условий в отношении Украины. Они окружат Иран и, конечно же, окружат и Турцию», — считает Перинчек.

Эксперт также заявил, что возможное присутствие американских ЧВК в регионе, не станет значительной силой, но все равно даст Вашингтону преимущество. При этом Перинчек уверен, что регион играет важную роль в планах США по контролю над энергетическими ресурсами и маршрутами.