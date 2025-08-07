Анонсировано выступление Трампа из Белого дома

Президент США Дональд Трамп выступит с речью в 16:00 по местному времени (23:00 по московскому времени). Об этом свидетельствует расписание американского главы.

Отмечается, что выступление Трампа произойдет в Восточном зале Белого дома.

«16:00. Президент выступает с речью», — говорится в тексте.

О чем Трамп планирует сообщить неизвестно.

Трамп оценил готовность Путина начать мирные переговоры

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие 24-36 часов американский глава примет решение о новых санкциях против России.