Мир на Украине невозможен, пока у власти находится Владимир Зеленский, написал финский профессор Туомас Малинен в социальной сети Х (бывшая Twitter).

© Московский Комсомолец

«Я, честно говоря, не понимаю, почему президент (США) не понимает, что мир невозможен с Зеленским у руля Украины», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская и американская стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Зеленский заявил, что пора завершать конфликт на Украине

По его информации, Москва и Вашингтон приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена в качестве ориентира, но пока трудно сказать, сколько дней уйдет на подготовку. Место проведения встречи согласовано, о нем будет объявлено чуть позже.