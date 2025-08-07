Премьер-министр Камбоджи Хун Манет направил официальное письмо в Нобелевский комитет с предложением выдвинуть на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 7 августа, сообщило Камбоджийское агентство печати.

В письме Манет поблагодарил главу Белого дома за его «решающую роль» в урегулирования приграничного конфликта между Камбоджей и Таиландом. По словам премьера страны, вмешательство Вашингтона смогло предотвратить «потенциально разрушительный конфликт» и позволило открыть путь к восстановлению мира между двумя странами, передает агентство.

26 июня Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока между двумя государствами продолжается военный конфликт. В тот же день Хун Манет объявил, что страна договорилась с Таиландом о немедленном прекращении огня при посредничестве главы Белого дома.

1 августа вице-премьер правительства Камбоджи Сун Чантол заявил, что Пномпень намерен выдвинуть кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за свою работу не только по урегулированию конфликта Камбоджи и Таиланда, но и в других регионах.