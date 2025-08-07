Ушаков: подготовка к встрече Путина и Трампа может занять много времени

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что госсекретарь США Марко Рубио прав в том, что президентам РФ Владимиру Путину и США Дональду Трампу есть что обсудить.

По словам Ушакова, подготовка к встрече лидеров может занять неопределенное количество времени. До этого западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Затем лидеры могли бы провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Некоторые источники сомневаются, что эти переговоры состоятся в ближайшее время, так как реализация планов требует более тщательной подготовки.