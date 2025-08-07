Президент Украины Владимир Зеленский не способен влиять на судьбу страны.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Пока за спиной народа ведутся переговоры о будущем Украины, ее "лидер" — опозоренный, с руками по локоть в крови — ждет, когда за него все решат. Пока правитель — марионетка, страна платит за это кровью», — рассказал парламентарий.

Дмитрук отметил, что зависимые и слабые правители — проблема современной Украины.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским допустима.