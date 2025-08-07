Эксперт Кошкин: встреча Путина и Трампа откроет перспективы для встречи с Украиной

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа создаст условия для трехсторонней встречи с Украиной. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению аналитика, саммит двух лидеров несомненно должен состояться, так как уже давно понятно, что для продвижения вопросов урегулирования на Украине нужна встреча двух лидеров. "И вот уже сам лидер США предлагает эту встречу. Более того, видят и перспективу некого завершения - сразу же трехстороннюю встречу без представителей Запада, и на это согласились [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [канцлер Германии Фридрих] Мерц. Это обсуждал Трамп с ними. Надо понимать, что [Владимир] Зеленский поедет как статист на эту трехстороннюю встречу. Но перед этим очень много должно выясниться на двусторонней встрече", - сказал Кошкин.

"Мы говорили, что не против встречи с Зеленским, но чтобы поставить жирную точку. Если будут все основания после двусторонней встречи выходить на трехстороннюю, то, вне всякого сомнения, возможно поставить жирную точку. Трамп сам идет на диалог, он готов встретиться. Это очень важно", - добавил он.

Собеседник агентства с оптимизмом оценил перспективы готовящейся встречи, отметив, что лидеры будут договариваться об урегулировании конфликта. Кроме того, предстоящая встреча говорит о том, что США перешли от повсеместного давления на Россию к диалогу с ней. "Для мира этот шаг будет серьезным стабилизирующим условием", - указал эксперт.

Аналитик не исключил, что местом проведения саммита может стать одна из стран Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия. "Очень хорошо Трамп относится к Саудовской Аравии. И наш президент очень уважаемый в регионе. Вспомните, как его встречали и в ОАЭ. Думаю, встреча возможна в этом районе", - заключил Кошкин.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.