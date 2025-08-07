Пока вы не уснули: Путин о встрече с Зеленским и атака России ракетами Storm Shadow

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин допустил возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским при создании необходимых условий для двухсторонних переговоров.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия», — заявил российский лидер.

Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Россией и США

Москва и Вашингтон ведут важный диалог по разным направлениям, однако противники России пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство.

Об этом спецпредставитель Президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил журналистам 7 августа.

Трамп оценил готовность Путина начать мирные переговоры

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что его российский коллега Путин готов начать мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, после встречи спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с Путиным американский лидер сообщил союзникам, что рассматривает возможность проведения встречи с российским коллегой.

ВСУ атаковали Россию ракетами Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 8 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.

Появились подробности отравления двух сестер чачей в Адлере

Родственница одной из женщин, отравившихся чачей в Адлере, раскрыла подробности происшествия. Об этом пишет Ura.ru.

По словам женщины, умерли две сестры. Смертельную отраву одна из них привезла с отдыха в Сочи.

Первая немного выпила и поехала в гости, где ей и стало плохо. Она почувствовала недомогания вечером, приехала скорая помощь, медики заявили, что у нее просто паническая атака.

При этом состояние пострадавшей ухудшалось, а под утро она умерла.

В Кремле выступили с заявлением о предстоящей встрече Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может стать исторической.

Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Зеленский заявил, что пора завершать конфликт на Украине

Настало время завершить конфликт на Украине. Об этом на фоне новостей о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Пора завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!», — написал он.

Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции

Шесть российских туристов получили травмы в результате аварии в Турции. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в TurizmNews.

— По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов. Стало известно, что российский турист Е. М. находится в тяжелом состоянии, а остальные — в удовлетворительном, — уточнили в издании.

Подсчитаны потери Индии из-за пошлин Трампа

© ТАСС/Zuma

Рост индийской экономики может замедлиться на процентный пункт из-за пошлин США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Аналитики полагают, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа еще сильнее навредит индийской экономике, которая и без этого заметно замедляется.

Samsung будет делать свои ультратонкие смартфоны еще тоньше

© SamMobileTV/YouTube

Компания Samsung планирует сделать свой будущий ультратонкий смартфон Galaxy S26 Edge не только значительно тоньше, но и оснастить его более емким аккумулятором, решая одну из ключевых проблем предыдущей модели – S25 Edge с ее батареей на 3900 мАч.

Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на авторитетного инсайдера Ice Universe, который ранее делился множеством деталей о предстоящих устройствах Samsung.

