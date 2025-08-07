«Граждане Рейха» готовили нападение на Бундестаг

В Германии задержаны трое мужчин, подозреваемых в участии в террористической группировке «Граждане Рейха», готовившей нападение на парламент. Об этом со ссылкой на баварское управление уголовной полиции пишет немецкое издание BILD.

Правоохранительные органы провели обыски сразу в нескольких регионах Германии, в том числе в Баварии, Саксонии и Тюрингии. Семь из них были по адресам обвиняемых и один у свидетеля.

Задержанных подозревают в связях с радикальной сетью «рейхсбюргеров». По версии следствия, террористическая организация планировала насильственно свергнуть действующий государственный строй.

«В рамках масштабного расследования были установлены новые фигуранты, которые либо оказывали поддержку группе, либо участвовали в подготовительных действиях», — пояснил представитель полиции.

По версии следствия, среди таких действий — участие в оружейной тренировке, которая прошла в апреле 2022 года на бывшем стрельбище бундесвера под Байройтом. Ее целью могла быть подготовка к нападению на здание Бундестага.

Ранее власти Германии заявили, что раскрыли заговор с целью свержения существующего строя. Были арестованы 25 членов и сторонников праворадикальной организации «Граждане Рейха». Комментируя аресты, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Берлин ответить на вопрос, почему же им в таком случае был поддержан государственный переворот на Украине.