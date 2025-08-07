Euronews случайно «похоронил» действующего президента Румынии Никушора Дана

В Румынии в ходе трансляции ведущая, говоря о катафалке с «гробом с безжизненным телом», вместо имени Иона Илиеску, который уже покинул этот мир, упомянула нынешнего лидера Румынии, передают «Известия».

Казус случился на телеканале Euronews. Президент Никушор Дана, который в настоящее время занимает пост главы государства, не почтил память своего предшественника, бывшего президента Румынии Иона Илиеску.

Ион Илиеску скончался 5 августа в возрасте 95 лет в больнице Бухареста, где проходил лечение с 11 июня из-за рака легких. В правительстве республики сообщили, что смерть экс-главы Румынии наступила в 15:55 по местному времени (совпадает с мск). Он занимал пост президента Румынии три срока: с 22 декабря 1989 года по 1992 год, затем с 1992 по 1996 год и с 2000 по 2004 год.

В 2024 году Илиеску был обвинен в том, что он отдал приказ о насильственном разгоне участников мирной антиправительственной демонстрации, которая состоялась в июне 1990 года. В результате этого разгона были убиты четыре человека, двое были изнасилованы, а 1388 человек получили телесные повреждения или были морально травмированы. Кроме того, 1250 человек были незаконно лишены свободы по политическим мотивам.