«Гуцул — это мы»: в Кишиневе люди массово выходят на демонстрации

Массовая демонстрация в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, приговоренной к семи годам лишения свободы, началась в Кишиневе. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами: «Гуцул — это мы», «Не молчи! Поддержи», «Свободу Гуцул».

Муж главы Гагаузии Артем Гуцул назвал приговор жене беззаконием, отметив, что их двое маленьких детей скучают по маме, и если старшего ребенка он пока обманывает, говоря, что она скоро вернется, то «маленькому не объяснишь».

«Он в течение домашнего ареста очень привык быть каждый день с мамой, и тут ее нет. Он переживает очень, но мы его успокаиваем», - отметил он.

При этом сестра Евгении Гуцул заявила, что видеться с главой Гагаузии сейчас могут только адвокаты, но семья надеется, что и им разрешат свидание.

Ранее районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Также ее лишили права быть членом политических объединений в течение пяти лет и взыскали 2,4 миллиона долларов, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии.

Сама Евгения Гуцул называла дело политически мотивированным и отмечала, что власти Молдавии предлагали ей закрыть его, если она откажется от своего мандата. В Кремле назвали приговор Гуцул «образцом незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании».