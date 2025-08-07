Эксперт Жарихин высказался о возможных итогах будущей встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может подразумевать согласование конкретных предложений по урегулированию вокруг Украины. Будущий саммит РФ и США может приблизить окончание украинского конфликта, такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Я думаю, что встреча была назначена потому, что было о чем поговорить лидерам. А поговорить, самое главное, уже о конкретных предложениях, которые можно согласовать. Поэтому я думаю, что определенное согласование [по Украине] на этой встрече будет. Знаете, [иначе] не было бы смысла ее назначать. Поэтому я думаю, что какое-то определенное согласование будет, какое содержание - это не раскрывают, но коль скоро все-таки решили встретиться, значит, есть конкретный предмет для встречи", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли предстоящая встреча лидеров РФ и США приблизить окончание украинского конфликта, Жарихин сказал: "Безусловно. Но при этом - я вынужден ответить словами Трампа - путь еще долгий. Он примерно так сказал".

Кроме того, эксперт выразил мнение о том, что у президента Соединенных Штатов есть "определенное влияние на европейские страны и, тем более, на команду [Владимира] Зеленского". "И он не стал бы договариваться о скорой встрече, если бы с той стороны [со стороны Европы и Киева] поступили резкие и категорические слова "нет" по поводу [возможных] договоренностей, о которых он, видимо, проинформировал и европейцев, и команду Зеленского", - добавил аналитик.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.