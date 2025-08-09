Трамп анонсировал встречу с Путиным и назвал дату

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске, об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Встреча между мной как президентом США и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска», — заявил глава Белого дома.

Он пообещал раскрыть детали позднее.

Трамп ранее рассказал, что очень скоро встретится с российским лидером. Политик отметил, что место их встречи вскоре будет «очень популярным по многим причинам».