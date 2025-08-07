Трамп распорядился провести «высокоточную перепись населения»

Провести перепись населения, но не учитывая нелегальных мигрантов, поручил в США президент Дональд Трамп.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, проводить процедуру будет Министерство торговли.

«Я поручил немедленно приступить к работе над новой и высокоточной переписью населения, основанной на современных фактах и цифрах», – заявил Трамп, добавив, что при этом будут использованы результаты и информация, полученные во время выборов президента в 2024 году.

Американский политик подчеркнул, что незаконно пребывающие в стране не будут учтены в проводимой переписи.

Ранее сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден резко раскритиковал миграционную политику действующего главы государства, назвав ее «преступлением».