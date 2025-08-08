Издание Axios заявляет, что в рамках соглашения между Армений и Азербайджаном ожидается передача США Зангезурского коридора.

Как указывает портал, коридор будет называться «Международный путь мира и процветания Трампа».

Уточняется, что в коридоре будут применяться армянские законы, а США сдадут его в аренду консорциуму для инфраструктурных и развивающих работ.

По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа предложила армянской стороне за коридор наличие «сильного друга» и эффективную защиту от возможных будущих атак со стороны Азербайджана.

Как ранее писал испанский портал Periodista Digital, ссылаясь на конфиденциальный документ, премьер Армении Никол Пашинян готов «уступить регион Сюник» американцам.

Как утверждают журналисты, меморандум между Арменией, Азербайджаном и США предусматривает создание транспортного коридора «Мост Трампа» длиной 42 км. По замыслу авторов, он пройдёт через регион Сюник и соединит Азербайджан с эксклавом Нахичевань. По оценкам руководителя ACSSI Айка Халатяна, Ереван фактически «соглашается передать контроль над коммуникациями даже не государству, а какой-то частной компании».