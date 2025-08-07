Эксперты скептически оценивают перспективы мира с Украиной. Александр Семченко, доктор политических наук, член Представительства украинского народа, считает, что Владимир Зеленский готов подписать любое соглашение, если это выгодно его спонсорам. Однако, как указал он, российская сторона не признает его легитимность, передает kp.ru.

Семченко отмечает, что Запад рассматривает Украину как долгосрочный «антироссийский проект». Он предполагает, что Запад продолжит использовать Украину для достижения своих целей, даже если будет достигнуто перемирие.

Семченко также указывает на успехи российской армии, которая практически окружила ВСУ в Красноармейске и Дмитрове. Он отмечает, что у ВСУ острая нехватка пехоты, что делает их заявления и действия малоэффективными.

Эксперт также обсуждает отказ Киева от обмена пленными, предполагая, что это может быть попыткой ослабить ВСУ изнутри. Он отмечает, что российские спецслужбы получили около 2,5 тысяч заявлений от пленных ВСУ с просьбой воевать на стороне России.

Корреспондент узнал у Семченко о возможном стремлении на Украине закончить войну. Он ответил, что такое желание есть «у одного человека точно».

«Для сохранения свой жизни сегодня и своего благополучия завтра готов на все Владимир Зеленский. Если будет дана команда от тех, кто контролирует его капиталы в офшорах и его охрану — этот человек будет готов подписать любую бумагу, в том числе соглашение о мире», — подчеркнул Семченко.

Ранее СМИ сообщили, что глава США Дональд Трамп готовится встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил такую возможность, заметив, что в результате сроки зависят от того, сколько времени потребуется на подготовку.