На сайте Конгресса США пользователи заметили пропажу части Конституции

Библиотека Конгресса США сообщила, что из-за ошибки в ПО с сайта Конституции исчезли некоторые разделы первой статьи документа. Проблему заметили пользователи Сети, специалисты среагировали быстро.

© Ferra.ru

Части Конституции были восстановлены через несколько часов после обнаружения ошибки. На сайте появилось уведомление о технических неполадках и обещание их устранить. В заявлении Библиотеки Конгресса говорится, что ошибка была связана с кодом, из-за чего временно пропали около 650 слов.

Среди удалённых фрагментов — полномочия Конгресса по содержанию флота и вызову полиции, право на habeas corpus (защиту от незаконного задержания), запрет на законопроекты с обвинениями без суда и другие важные положения.

Ошибка появилась недавно — по архивным данным, текст был на сайте ещё 21 июля. Сейчас всё восстановлено, и сайт работает нормально.