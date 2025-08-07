«Нечеловеческий режим»: слабейшая страна Европы оскорбила Россию

Власти Молдавии приговорили башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы. Оппозиция считает, что решение суда — проявление агонии правящего режима, а партию президента Майи Санду «Действие и солидарность» ждет поражение. РИА Новости рассказало, что сейчас происходит в Кишиневе.

Конец режима Санду близок

5 августа суд в Кишиневе назначил Гуцул 7 лет лишения свободы по делу о якобы допущенных нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Решение суда исполнили немедленно, а возле здания суда между полицией и сторонниками Башкана Гагаузии произошел конфликт.

Лидер оппозиционного блока «Победа», олигарх Илан Шор, назвал приговор «политическим терроризмом».

«Борьбой нельзя назвать, когда ты стоишь с голыми руками, а на тебя идут с автоматом. Это уже не борьба — это называется "терроризм"», — заявил он.

Вместе с тем Шор уверен, что Гуцул не проведет в тюрьме 7 лет — по итогам парламентских выборов, которые пройдут в конце сентября, Санду лишится контроля над законодательным собранием и правительством, а справедливость восторжествует.

Экс-генеральный прокурор Молдавии, бывший кандидат в президенты и один из лидеров блока «Альтернатива» Александр Стоянголо назвал приговор чрезвычайно жестоким. Он задался вопросом, какую угрозу представляла мать с детьми и почему ее надо было забирать под конвоем из зала заседаний.

«Почему была выбрана столь жесткая мера в деле, которое по своей сути спорное и неоднозначное?" — задался вопросом политик.

Бывший прокурор не исключил, что во время разбирательства было допущено «произвольное толкование закона», а приговор выносил с «демонстративной целью».

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика Санду привела к политическим репрессиям. Приговор Гуцул — это все, чего добилась реформированная президентом система юстиции.

«По сути, отомстить за глубокие личные обиды и ненависть Санду, которая завидует любому успеху или достижению, не принадлежащему ей. Мы живем в автократическом государстве, которым управляют люди, лишенные эмпатии и заботы о гражданах и народе. И 28 сентября мы спасем страну от них», — заявил Додон.

Раскритиковали приговор и в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оппозиция в Молдавии зажимается, а людей лишают возможности голосовать за тех, кого они хотят выбрать.

Внутренняя борьба

Гуцул признали виновной в том, что, будучи секретарем партии «Шор» с 2019 по 2022 год она ввозила в страну деньги из России. В общей сложности она привлекла свыше 42,5 млн леев (более 200 млн рублей), которые якобы шли на зарплаты однопартийцам и финансирование протестов. В своем решении суд посчитал, что эта деятельность нарушала законы и «наносила ущерб» государству.

Сама Гуцул заявила, что приговор не имеет ничего общего с правосудием, а является «политической расправой» со стороны Санду. Команда президента эти обвинения отвергает, утверждая, что позиции по нему у них якобы нет.

Вместе с тем политическую составляющую процесса проигнорировать нельзя. В первую очередь Гуцул остается главой Гагаузии, а приговор — основание для отставки. Политик победила на выборах главы автономии в 2023 году, но власти Молдавии отказались включать ее в правительство, хотя были обязаны. Сперва они оспаривали итоги выборов, а потом — терроризировали Гуцул уголовным преследованиям.

Вместе с тем башкан не избегала конфронтации. Она публично призывала Молдавию восстанавливать отношения с РФ и отказывалась признавать победу Санду на выборах в 2024 году.

Сигнал России

По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, 7 лет тюремного заключения — не самое страшное, что могло произойти с Гуцул. Прокуратура запрашивала больший срок, а одну из лидеров партии «Шор», Марину Таубер, по схожему составу требуют отправить в тюрьму на 12 лет.

«При этом доказательная база была очень слабой. Очевидно, что приговор политически мотивирован. Санду пытается запугать оппозицию накануне парламентских выборов. Она как бы говорит противникам: активничать не надо, все равно всех посадят», — сказала Харитонова.

Сейчас Гуцул может оспорить решение суда, в том числе в ЕСПЧ, однако в случае успеха апелляции все равно пропустит выборы в парламент Молдавии. Для Санду этого будет достаточно. При этом что приговор главе Гагаузии выступает и сигналом для России.

«Решение специально вынесли до парламентских выборов, чтобы продемонстрировать Москве ее исключение из внутренней политики республики. Ранее с той же целью ограничили вещание русскоязычных СМИ", — отмечает политолог.

Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев считает, что тюремный срок для Гуцул — предвыборный ход Санду и ее партии. Им нужно что-то предъявить избирателям, поскольку в экономике наблюдается спад — отвлечь внимание пытаются на борьбу с коррупцией и иностранным влиянием.

«В частности, провластные телеведущие заявляют, что не проголосовали бы за партию власти, если бы она не сажала коррупционеров и предателей. Кроме того, в августе Кишинев посетят европейские лидеры, которые будут поздравлять Молдавию с Днем независимости и движением в Евросоюз. Ядерному электорату Санду этого достаточно, чтобы не разбежаться по другим политическим силам», — сказал Кисеев.

Однако отношения Гагаузии и Кишинева еще хуже стать не смогут. Власти Санду прервали контакты с Комратом, а восстановить их будет крайне сложно. Сейчас в автономии не сможет победить ни один сторонник Санду, а любой оппозиционер будет воспринят правительством республики в штыки.