Пашинян провел встречу с Уиткоффом в Вашингтоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

© Global look

«Собеседники обсудили вопросы развития армяно-американских стратегических отношений и дальнейшие шаги в этом направлении», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о предстоящей в Белом доме встрече премьер-министра Армении и американского лидера, а также трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее Трамп заявил, что Пашинян и Алиев в рамках своего визита в Белый дом подпишут мирное соглашение.