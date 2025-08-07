Настало время завершить конфликт на Украине.

Об этом на фоне новостей о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Пора завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!», — написал он.

Зеленский также сообщил, что сейчас обсуждаются несколько возможных форматов встреч «ради достижения мира»: два двусторонних и один трехсторонний.

6 августа Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле отметил, что хочет встретиться с Трампом. Уиткофф передал это послание американскому лидеру, который поддержал инициативу Путина и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины перед встречей Путина и Трампа

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, лидеры РФ и США встретятся в ближайшие дни. Место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже, уточнил Ушаков.