Зеленский рассказал об ожиданиях Украины перед встречей Путина и Трампа

Украина «не боится» встреч с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Киев ожидает от Москвы «смелого подхода».

Об этом в Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны», — подчеркнул он.

Зеленский ранее анонсировал звонки и контакты «для реального продвижения на пути к миру», который гарантирует независимость Украины. Украинский президент рассказал, что планирует поговорить с Фридрихом Мерцем, а также быть на связи с «коллегами из Франции и Италии».

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными.