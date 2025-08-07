«Договориться будет сложно»: что пишут зарубежные СМИ о встрече Путина и Трампа

Возможная встреча лидеров России и США Владимира Путина с Дональдом Трампом стала темой дня в зарубежных СМИ. Самые интересные статьи западных изданий по этому поводу в подборке «Рамблера».

6 августа в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. После нее Трамп заявил, есть большая вероятность его личной встречи с российским лидером. Помощник главы России Юрий Ушаков подтвердил такую возможность, заметив, что в результате сроки зависят от того, сколько времени потребуется на подготовку.

Американский канал CNN, сославшись на двух чиновников Белого дома, сообщил, что помощники Трампа немедленно приступили к планированию встречи.

«Хотя обычно планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», - говорится в статье.

В свою очередь Госсекретарь Марко Рубио заявил, что встреча будет зависеть от прогресса в достижении краткосрочного перемирия, которое будет использовано для завершения войны. Он признал необходимость посредничества в территориальных уступках со стороны как России, так и Украины, и предупредил, что «еще предстоит преодолеть множество препятствий», пишет Bloomberg.

А опрошенные изданием эксперты констатировали, что даже если лидеры согласятся на саммит, договориться о прочном прекращении огня будет сложно и «в лучшем случае это может положить начало процессу, а не подписать соглашение».

При этом Associated Press считает, что предстоящая встреча с российским лидером «станет важной вехой в усилиях Трампа по прекращению войны», хотя нет никаких гарантий, что она остановит боевые действия, так как «позиции Москвы и Киева по условиям мира сильно расходятся».

А газета The Guardian обратила внимание на то, что сообщения из Вашингтона свидетельствовали о том, что Стив Уиткофф достиг компромисса с президентом России, но «Кремль дал понять, что работает над другим соглашением, рассчитывая на крупный саммит с Трампом».

Напомним, что ранее глава Белого дома предупредил, что введет против России и ее партнеров жесткие санкции в том случае, если Москва не подпишет с Киевом соглашение о прекращении огня. Изначально Дональд Трамп заявил, что у России есть 50 дней на согласование этой сделки. Однако позднее сократил срок своего ультиматума до 10 дней, он истекает 8 августа.