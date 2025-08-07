Трамп оценил готовность Путина начать мирные переговоры

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что его российский коллега Путин готов начать мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

По данным собеседников агентства, после встречи спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с Путиным американский лидер сообщил союзникам, что рассматривает возможность проведения встречи с российским коллегой. Кроме того, Трамп положительно оценил перспективы прекращения огня на Украине.

«Он также предположил, что Путин готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение территориального обмена», — утверждается в публикации.

Кадыров: переговоры Путина и Трампа должны проходить в России

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и его американского коллеги согласована, она состоится в ближайшие дни.