Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее подчиненные приступили к «завершающей стадии зачистки Европы от пророссийских региональных лидеров». Как сообщает РИА Новости, власти ЕС «проехались катком» по главам автономий в Боснии и Молдавии.

Ранее молдавский суд приговорил к 7 годам тюрьмы башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул. До этого от должности был отстранен президент Республики Сербской Милорад Додик. Избавиться от них годами пытались и национальные власти, и надциональные, однако предъявить удалось лишь заведомо политизированные обвинения. Для Гуцул это стали нарушения при финансировании избирательной кампании, а у Додика — отказ подчиниться решению верховного представителя Боснии и Герцеговины (БиГ) о публикации его указов в сербской правительственной газете.

«По меркам своих стран, где коррупция настолько обыденна, что звучит как женское имя, — это святые люди. То, что с ними происходит, называется репрессии, а спровоцированы они были пророссийской позицией репрессированных», — подчеркнул автор.

Приговор Гуцул огласили за полтора месяца до парламентских выборов, на которых она должна была возглавить оппозиционный блок «Победа». Однако выборы не при чем, ведь «Победу» на них не допустили. Таким образом, речь идет не о предвыборной борьбе, а об окончательной зачистке от инакомыслия, причем происходит она демонстративно и нагло.

В Боснии ситуация еще хуже — нелегитимный чиновник, назначенный Брюсселем, отстраняет от власти популярного и избранного народом политика. При этом сам Додик не собирается в отставку и будет препятствовать проведению внеочередных президентских выборов.

Вместе с тем в Республике Сербской все контролируется людьми президента. В теории это может привести к войне, однако ЕК решилась на зачистку понимая, что нового конфликта не будет ни здесь, ни в Гагаузии. Брюссель по своим планам готовится к второй холодной войне с Россией и «собиранию земель», а гагаузы и боснийские сербы имели достаточно полномочий, чтобы не пустить в НАТО Молдавию БиГ.

«Окончательное поглощение Европы Североатлантическим альянсом — вот цель этих манипуляций, а если на пути НАТО лежит самоуправление народов, тем хуже для их самоуправления», — пишет автор.

И с каждым месяцем эти силы «будут наглеть», поскольку продолжат терять привлекательность. Если раньше Брюссель давал гарантии стандартов демократии и высокого уровня жизни, то теперь изымает до 5% от ВВП в пользу американской военной промышленности. Еще больше уходит на поддержку Украины и противостояние России.

Кроме того, обратить вспять этот вариант проекта единой Европы, как и в прошлом, сможет только крупное геополитическое поражение и смена элит. По мнению автора, бунт Молдавии или Сербии такой сценарий запустить не сможет, а крах Украины Владимира Зеленского — «как будто бы имеет шансы».