Британцев напугала внезапно всплывшая гигантская рыба

В водах у побережья графства Корнуолл, расположенного в Великобритании, неподалеку от пляжа в городе Сент-Айвс, была замечена очень большая рыба-луна, которая напугала отдыхающих. Об этом сообщает Daily Mirror.

© slowmotiongli/iStock.com

Туристы были шокированы, увидев существо, похожее на диск. Они начали снимать рыбу на фото, а сотрудники береговой охраны решили запустить дрон, чтобы получить более четкие снимки. Только потом выяснилось, что у берега появилась обычная рыба-луна. Вскоре она снова ушла в морские глубины.

Подобные встречи с представителями этого вида у берегов Великобритании — большая редкость, но за последние два месяца это уже второй случай. В июне луну-рыбу видели недалеко от города Пул. Рыба-луна — это самый тяжелый представитель современных костных рыб. Вес некоторых особей может достигать двух тонн, а длина и ширина — трех-четырех метров.

Ранее член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический заявил aif.ru, что в реке Ханган, которая протекает в Сеуле, было замечено существо, которое, возможно, является гигантским змеем. Один из местных жителей, увлекающийся рыбалкой, до этого поделился в социальных сетях видеозаписью, сделанной на реке Ханган. На видео можно заметить, как по водной глади скользит нечто темное, едва касаясь поверхности. Рыбак рассказал, что речной гигант был длиной от шести до десяти метров. Он отметил, что существо около двадцати минут оставалось на одном месте, но при этом постоянно перемещалось.