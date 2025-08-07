Лукашенко обеспокоился агрессивным настроем двух стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживает агрессивный настрой Польши и стран Балтии в отношении республики.

Как сообщает агентство БелТА, глава государства проводит совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ).

По словам президента, проведение мероприятия связано не только с той ситуацией, которая складывается внутри страны.

"Но больше всего - с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи: Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы. Поэтому мы, я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока", - сказал Лукашенко.

Агентство напомнило, что некоторое время назад председатель КГБ Иван Тертель предложил усовершенствовать деятельность ведомства. С основным докладом по заявленной теме выступил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. В числе участников мероприятия - председатель КГБ, генеральный прокурор Андрей Швед, председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко и руководитель аппарата Совета министров Валерий Вакульчик.