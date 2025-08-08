В США подняли уровень воды в реке ради отдыха Вэнса

Секретная служба США запросила поднять уровень воды в реке Литл-Майами в штате Огайо ради байдарки вице-президента Соединенных Штатов Джея Ди Вэнса. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на офис Вэнса.

© Lenta.ru

Уточняется, что 2 августа Вэнс отдыхал с семьей на юго-западе Огайо. Вместе с близкими он отмечал свой день рождения и сплавлялся на байдарке.