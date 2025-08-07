Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный объяснил "необходимость" переименования копеек в шаги тем, что название этой монеты до сих пор объединяет Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.

"Копейка - это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное - в голове. <...> [Копейка] объединяет нас с ней (Москвой - прим. ТАСС), Минском и Тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки как разменной фракции национальной валюты", - сказал Пышный в интервью агентству РБК-Украина.

Он пожаловался, что Верховная рада до сих пор не приняла законопроект о замене копеек на новую разменную монету - шаги. По его словам, в настоящее время в обращении на Украине находятся 1,4 млрд монет номиналом 50 копеек, и Нацбанк ежегодно отчеканивает новые партии для поддержания их количества. "И мы должны, учитывая, что нет решения Верховной рады, отчеканивать снова в этом году 20 млн монет номиналом 50 копеек", - пожаловался он, отметив, что эта монета такого номинала остается весьма ходовой. По словам главы Нацбанка, "сиюминутного изъятия" всех монет в 50 копеек из обращения не планируется - некоторое время они будут использоваться одновременно с шагами.

11 октября 2024 года Нацбанк Украины направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с просьбой поддержать предложение об изменении названия разменной монеты. Банк попросил внести это предложение на рассмотрение парламента, поскольку НБУ имеет право предлагать изменения в законодательство, но не может самостоятельно регистрировать законопроекты. В Нацбанке указывают, что шаг был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России.

После госпереворота 2014 года на Украине началась борьба со всем, что напоминало о советском периоде в истории страны. В 2015 году был принят так называемый закон о декоммунизации, начался демонтаж советских мемориалов и переименование топографических объектов. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовывают носящие их имена улицы, убирают упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.