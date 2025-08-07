Битва РФ и США за Арктику: что ждет регион и какова роль Китая

Позиция американского президента Дональда Трампа в отношении России ослабляет статус США в Арктике. Как сообщает News.ru со ссылкой на западные СМИ, эксперты считают, что Москва лишь укрепляет свое влияние в регионе и остается там доминирующим игроком, тесно сотрудничая с Пекином, однако у последнего могут быть и свои планы.

Политика Трампа вредит США в Арктике

Как отмечают авторы Foreign Policy, попытки Вашингтона изолировать Москву создают проблемы для самих Соединенных Штатов. В ответ российские власти усилили координацию с Китаем в Арктике, вытесняя американцев из региона. Это становится очевидно, если взглянуть «за пределы непосредственного контекста конфликта на Украине».

Журналисты считают, что Трампу следует сменить стратегию и начать по меньшей мере избирательно сотрудничать с Кремлем, избегая полной конфронтации. В долгосрочной перспективе Арктика остается одним из немногих регионов, где «стратегическая неопределенность — это не слабость». Ее можно назвать критически важной территорией, где способы сосуществовать дипломатия и сдерживание.

Интересы России в Арктике

По данным Росстата, сейчас на территории арктической части РФ живут около 2,2 млн человек. Это 1,5% населения страны и 40% населения Арктики. При этом территория обеспечивает 11-12% ВВП РФ и более 20% экспорта. Аналитики «Роснефти» заявляли, что там сосредоточено 80% всех мировых запасов арктической нефти и газа.

США же еще в 2023 году объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, сделав это в одностороннем порядке. По информации агентства Bloomberg, за счет этого Вашингтон хочет получить доступ к минералам и нефтегазовым месторождениям. Кроме того, Пентагон собирается расширять разведывательные возможности в регионе, а также проводить арктические учения для военных.

Военный эксперт Александр Собянин отмечает, что и Арктика, и Антарктида для США являются регионами будущего экономического, военного и торгового доминирования на Земле. В то же время это единственное пространство, где у РФ есть подавляющее преимущество — собственный ледокольный флот.

Возможно ли сотрудничество?

В феврале 2025 года Россия и США провели в Эр-Рияде переговоры, на которых обсуждалось сотрудничество в Арктике. Тогда глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что стороны затрагивали тему совместных проектов. В августе он снова говорил, что у стран есть потенциал для успешного партнерства в регионе.

Москва же сейчас уделяет особое внимание развитию Северного морского пути (СМП) — кратчайшего между европейской частью России и Дальним Востоком. В связи с изменениями климата он приобретает особенное значение: из-за потепления там круглогодично можно проводить грузовые корабли. Военный эксперт Максим Климов считает, что для Запада СМП не является раздражителем, однако привлекает внимание Китая — его арктическая программа более амбициозна, чем у США.

«У Штатов до сих пор очень древний парк ледоколов. Китай проявляет к этой теме больший интерес. Конкуренты ли здесь Россия и Китай? С КНР, большой и сильной страной, следует дружить. Но упаси бог быть слабым в этой дружбе», — сказал Климов.

Собянин же считает, что Москве не стоит выдавливать Вашингтон, а следует налаживать партнерство, чтобы не допускать присутствия неарктических государств — Китая, Японии и европейских стран. В таком случае они будут работать в Арктике на российско-американских условиях.