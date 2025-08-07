Обзор иноСМИ: «геноцид» в Газе и риски для Трампа от встречи с Путиным и Зеленским

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Еврокомиссии назвали ситуацию в Газе «похожей на геноцид»

Жители сектора Газа в результате действий Израиля сталкиваются с голодом, отсутствием воды и медикаментов, подвергаются нападениями и убийствами, что «очень похоже на геноцид». Об этом заявила Politico исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Тереза Рибера.

Она подчеркнула, что население Газы «оказалось взаперти, не имея крова, который уничтожается, без еды, воды и лекарств» и «подвергается бомбардировкам и обстрелам, даже когда пытается получить гуманитарную помощь».

«Если это не геноцид, то очень похоже на определение, используемое для его обозначения», — констатировала Тереза Рибера.

«Бои на окружение в Донбассе»

Вооруженные силы России «уверенно укрепляют свои позиции» на Донбассе, ускоряя наступление, и уже второй месяц подряд берут под контроль 500 квадратных километров.

Об этом пишет издание Der Spiegel.

При этом, по информации немецких журналистов, после захода российских сил в Часовой Яр в окружении с трех направлений оказалась Константиновка.

«Оттуда российские войска, вероятно, будут продвигаться к Краматорску и Славянску, последним крупным городам на подконтрольной Украине территории региона», — говорится в статье.

Госдеп смягчил риторику в отношении России

Доклад о правах человека Государственного департамента США отличается в этом году смягчением риторики в отношении трех стран. В частности, в документе нет данных о возможных случаях дискриминации членов ЛГБТ-сообщества* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), пишет американская газета The Washington Post.

В проекте документа, на который сослалось издание, риторика смягчена в отношении России, Израиля и Сальвадора. Разделы, посвященные этим странам, стали заметно короче по сравнению с прошлогодним докладом, что в ведомстве объяснили пересмотром структуры отчета. Также были «смягчены» описания фактов «злоупотребления властью».

Озвучены риски для Трампа от встречи с Путиным и Зеленским

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского, может стать очень важным событием, но несет существенные риски для всех сторон и в первую очередь для американского лидера. Об этом пишет Asia Times.

Издание подчеркивает, что президенту США «придется контролировать Зеленского» и это является сложной задачей, так как украинскому политику «некуда деваться, и он не может легко пойти на существенные уступки».

«Есть и другие потенциальные «разрушители». Один из них - Великобритания. Вряд ли Великобритания и Франция, а также Эстония и некоторые другие страны, с энтузиазмом поддержат посредническую сделку по Украине», — говорится в статье.

Трамп закроет две миссии NASA

В бюджетном запросе президента США Дональда Трампа на 2026 финансовый год не предусмотрено финансирование миссий космического агентства NASA, которые отслеживают выбросы парниковых газов, а также состояние сельскохозяйственных растений. Об этом пишет агентство Associated Press.

В NASA отметили, что закрытие миссий предусмотрено «в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами». При этом эти миссии уже помогли ученым оценить степень поглощения углекислого газа лесами Амазонки, России и Канады, говорится в статье.