Уиткофф хотел позвать Зеленского на встречу Путина и Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Кремль озвучил возможность проведения трехсторонней встречи с участием российского лидера Владимира Путина, главы Белого Дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако российская сторона не стала комментировать это предложение. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Этот вариант был просто упомянут представителем представителя на встрече в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментариев», — сказал Ушаков в разговоре с журналистами.

Его слова приводит ТАСС.

Помощник президента РФ отметил, что российская сторона сосредоточит внимание на подготовке двустороннего саммита с американским лидером. Поскольку именно такая встреча может принести существенный результат.

«Мы предлагаем прежде всего обратить внимание на подготовку двух промежуточных встреч с Трампом и считаем главным образом, чтобы эта встреча была успешной и результативной», — отметил Ушаков.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По словам Ушакова, решение о встрече было принято по инициативе американской стороны. Дипломат также отметил, что сейчас представители обеих стран совместно прорабатывают детали мероприятия.