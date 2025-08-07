«Идет серьезная борьба»: что происходит в американских элитах

Никита Бородкин

В американском истеблишменте идет серьезная борьба по украинскому вопросу, которая скрыта от публики. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Тимур Шафир.

«Идет серьезная борьба»: что происходит в американских элитах
© РИА Новости

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп сопровождает все свои ультиматумы и жесткие заявления о санкциях важными уточнениями.

«Мы можем предположить даже по выражению лица Трампа, что внутри у него сейчас идет очень серьезная борьба, скрытая от наших глаз, которая, безусловно, разворачивается параллельно и в нынешних американских элитах», — сказал политолог.

При этом хаоса в заявлениях Вашингтона нет. По мнению Шафира, вся риторика Трампа и его администрации на самом деле подчинена некоей внутренней логике.

«Потому что, когда мы говорим "Трамп" — мы, конечно же, подразумеваем очень большое количество сил, причем достаточно разнообразных сил, которые заехали, скажем так, в Белый дом на плечах его избирательной кампании», — объяснил политолог.

Напомним, что 6 августа в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. После нее Трамп заявил, что переговоры вокруг урегулирования конфликта на Украине ведутся «серьезные» и «очень продуктивные».