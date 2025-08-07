«Идет серьезная борьба»: что происходит в американских элитах

В американском истеблишменте идет серьезная борьба по украинскому вопросу, которая скрыта от публики. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Тимур Шафир.

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп сопровождает все свои ультиматумы и жесткие заявления о санкциях важными уточнениями.

«Мы можем предположить даже по выражению лица Трампа, что внутри у него сейчас идет очень серьезная борьба, скрытая от наших глаз, которая, безусловно, разворачивается параллельно и в нынешних американских элитах», — сказал политолог.

При этом хаоса в заявлениях Вашингтона нет. По мнению Шафира, вся риторика Трампа и его администрации на самом деле подчинена некоей внутренней логике.

«Потому что, когда мы говорим "Трамп" — мы, конечно же, подразумеваем очень большое количество сил, причем достаточно разнообразных сил, которые заехали, скажем так, в Белый дом на плечах его избирательной кампании», — объяснил политолог.

Напомним, что 6 августа в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. После нее Трамп заявил, что переговоры вокруг урегулирования конфликта на Украине ведутся «серьезные» и «очень продуктивные».