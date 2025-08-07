Разработана модель переселения палестинского населения из сектора Газа

По данным Financial Times, консалтинговая компания разработала модель перемещения палестинского населения из сектора Газа в Сомали по запросу израильских предпринимателей.

Аналогичное исследование проводилось и для Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Иордании. Результаты показали, что эти государства потенциально могли бы извлечь экономические преимущества из подобного переселения.

Ранее в прессе сообщалось, что руководитель "Моссада" встречался со специальным посланником Соединенных Штатов Уиткоффом с целью получения поддержки в убеждении других стран принять палестинских беженцев.