Агрессивная тарифная политика Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе отталкивает даже союзников Вашингтона и заставляет тех думать о сближении с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, заявил в интервью РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По мнению собеседника агентства, американский лидер переоценил свои силы. В апреле хозяин Белого дома говорил, что страны из-за введенных им пошлин выстраиваются в очередь, чтобы "целовать его в зад".

«Что же, очередь оказалась довольно короткой», - поделился своей точкой зрения Джонсон.

По информации источника бывшего аналитика ЦРУ, даже среди южнокорейских властей, чья торговая делегация ранее посетила Соединенные Штаты, начинают все больше видеть в Китае более надежного торгового партнера.

Атаки Трампа против государств, которые считались союзниками Вашингтона, просто побуждают больше людей заявлять, что нужно дистанцироваться от США, и лучше быть с Российской Федерацией и с Китаем, резюмировал Джонсон.