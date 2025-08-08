Украинским беженцам предрекли тяжелые времена

Украинских беженцев в европейских странах ждут тяжелые времена, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. По его мнению, в ближайшее время поддержка таких людей будет сокращаться.

«Мы уже видим отчетливую тенденцию к сокращению помощи. В обществах разных стран звучат призывы к уменьшению поддержки или вообще к переселению в другие регионы, как в Великобритании. Там, кажется, обсуждалась возможность переселить украинцев в Руанду», — сказал политолог.

По его словам, недовольство местных жителей конвертируется и электорально — политики, которые хотят пройти выборы, обязаны учитывать этот фактор.

«Есть стычки, есть рост преступности. Известны и более сложные истории, когда люди, к примеру, получают пособие в Германии, получают квартиру, сдают ее, а сами живут в Польше, — привел пример Асафов. — Так что беженцев, которые не натурализовались, не перешли в гражданство, ждут тяжелые времена. В перспективе их поддержку будут минимизировать, переводя на общие основания».

Ранее французская газета Le Figaro писала, что украинские беженцы удивлены изменившимся к ним отношением со стороны жителей Польши. Представитель «Украинского дома» в Варшаве Александр Пестриков заявил, что для беженцев, приехавших в Польшу в 2022 году, шок будет.