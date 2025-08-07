Главные заявления Трампа после переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений после встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Как сообщает «Ведомости», он заявил о возможности скорой встречи с президентом РФ, санкциях и перспективах урегулирования конфликта на Украине.

О скорой встрече с Путиным

Трамп заявил, что переговоры Путина и Уиткоффа были «очень хорошими» и продуктивными, хотя он их не оценивает как прорыв. Вместе с тем есть большая вероятность, что стороны подходят к «завершению пути» в урегулировании на Украине.

«Этот путь был долгим и остается таковым, но шанс на скорую встречу действительно есть», — сказал американский лидер.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести совместную встречу с Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в телефонном звонке Зеленскому и европейским лидерам.

О дедлайне и сроках окончания конфликта

Отвечая на вопрос, сохраняется ли установленный 10-дневный срок для достижения соглашения по Украине, Трамп заявил, что стороны уже близки к перемирию, подтвердив, что сейчас ведутся серьезные переговоры об урегулировании.

Вместе с тем лидер США призвал не спешить с выводами о сроках окончания конфликта на Украине и учитывать прежние «разочарования». Трамп подчеркнул, что чувствует свою вовлеченность в ситуацию и вновь возложил ответственность за начало боевых действий на экс-президента Джо Байдена.

Напомним, американский президент заявлял, что намерен добиться соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом до 8 августа. В противном случае Вашингтон готов ввести антироссийские санкции и пошлины.

О вторичных санкциях

После переговоров Путина и Уиткоффа Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в 25% за покупку российской нефти. Таким образом, общий тариф на индийские товары составляет 50%.

Трамп пояснил, что ввел пошлины в связи с тем, что правительство Индии «прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». Он расценивает это как финансирование боевых действий. При этом введение вторичных санкций против Индии американский президент назвал «только началом».

«Прошло всего восемь часов. Посмотрим, что будет дальше <…> вы еще многое увидите. Это только начало. Будет значительно больше. Будет очень много вторичных санкций», — сказал американский президент, не исключив введение аналогичных пошлин против Китая.

При этом глава США отметил, что вопрос об отмене дополнительных пошлин в отношении Индии в случае достижения договоренностей по Украине будет решаться позднее.