Вирус чикунгунья в Китае: что известно и насколько он опасен

С июля в китайской провинции Гуандун выявлено более 7000 случаев вируса чикунгунья. Основной очаг — город Фошань, в котором проживают около 10 млн человек. Пациентов госпитализируют на неделю, изолируют под москитными сетками. О том, что известно о лихорадке и насколько опасен этот вирус, — в материале «Рамблера».

Что нужно знать о вирусе

Вирус чикунгунья вызывает лихорадку, боль в суставах, сыпь, которые могут сохраняться годами. Заболевание не смертельно, но сильно ухудшает качество жизни. Впервые вирус обнаружен в Танзании 70 лет назад. Название происходит от слова на языке маконде, означающего «искривленный».

Вирус передается от человека к человеку через укусы комаров, которые становятся заразными через 5–10 дней после укуса инфицированного. Комары летают в радиусе 100–200 метров, но люди легко распространяют вирус между городами и странами. Например, зафиксирован завозной случай в Гонконге.

Для кого лихорадка наиболее опасна

Наиболее тяжело болезнь переносят пожилые люди. У них могут наблюдаться боли в суставах и снижение их подвижности, которые сохраняются в течение нескольких месяцев. Однако это не означает, что молодые люди полностью защищены от последствий заболевания.

Что предприняли власти Китая из-за вспышки лихорадки

В китайской провинции Гуандун, где проживает 126 миллионов человек, в связи с распространением вируса чикугунья, передающегося через укусы комаров, были приняты меры по борьбе с эпидемией, аналогичные тем, которые использовались во время пандемии COVID-19, сообщило агентство Bloomberg.

В аптеках Гуандуна теперь требуется собирать паспортные данные покупателей лекарств, которые используются для лечения симптомов заболевания. Эти сведения передаются в санитарные органы. В условиях пандемии такая система учета помогала контролировать перемещение зараженных и отслеживать результаты ПЦР-тестирования.

Также власти призвали жителей штрафуют за антисанитарию, запускают рыбу для уничтожения личинок. В некоторых районах вводили 14-дневный карантин для побывавших в Фошане.

Реакция Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре сообщили РИА Новости, что ведомство следит за данными о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. Там уточнили, что в России случаев завоза нет. Однако в Роспотребнадзоре подчеркнули, что риски завоза все же имеются. Там же обратили внимание на то, что на границе работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет выявлять признаки инфекции у приезжающих людей.

Как защититься от вируса чикунгунья

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать укусов комаров. Они советуют применять репелленты с DEET (диэтилтолуамидом), пикаридином или IR3535, носить светлую закрытую одежду, проверять дом на наличие стоячей воды, а также использовать москитные сетки. Также врачи отмечают, что откладывать визит к врачу нельзя, если температура резко поднялась.