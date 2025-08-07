Внутриполитические разногласия и отсутствие своевременной подготовки стали главными причинами нынешних проблем Евросоюза, а не внешние факторы, такие как тарифная политика США или действия России.

Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Многие их (Еврокомиссия и страны-участницы союза, — прим. URA.RU) проблемы вызваны изнутри», — отметила Карин Кнайсль, ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что трудности европейской промышленности не связаны напрямую с решениями президента США Дональда Трампа или действиями российского главы Владимира Путина. По словам экс-главы МИД Австрии, Европейская комиссия и страны ЕС за последние семь лет не предприняли необходимых шагов для адаптации к возможным изменениям во внешней политике Штатов.

Министр напомнила, что еще в 2018 году Дональд Трамп открыто говорил о намерении ввести пошлины на торговлю с ЕС и повторил эти планы весной 2025 года. Однако европейские власти не приняли необходимых мер для минимизации последствий возможных изменений. Кнайсль указала на нарастающие разногласия внутри ЕС, которые могут усилиться после переговоров между Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Особенно сильны эти несовпадения во взглядах между Францией и Германией.

Кроме того, Кнайсль обратила внимание на усиливающееся недовольство внутри Евросоюза антироссийскими санкциями. Она отметила, что эти меры нанесли ущерб ряду отраслей европейской экономики и подвергла сомнению их законность и экономическую обоснованность. По мнению Кнайсль, подобные ограничения и вторичные санкции против партнеров России являются незаконными и не обладают экономической целесообразностью.

Дональд Трамп провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен 27 июля. Тогда они заключили сделку, по которой почти все товары из Евросоюза, поставляемые в США, будут облагаться пошлиной в 15%.