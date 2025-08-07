На Западе отреагировали на новое заявление Трампа о Путине

Норвежский профессор Гленн Дизен увидел в социальной сети Х (бывшая Twitter) возможный повод для оптимизма после встречи президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

«Трамп доволен встречей Уиткоффа с Путиным», - поделился своей точкой зрения он.

Автор публикации выразил надежду на то, что хозяин Белого дома воспользуется этим как поводом для отступления от своих угроз об эскалации конфликта. По мнению Дизена, есть повод для оптимизма, если американский лидер вернется к прежнему признанию необходимости восстановления нейтралитета Украины.

Так норвежский профессор прокомментировал слова Трампа после встречи его спецпредставителя с президентом России. Глава американского государства, в частности заявил, что она была очень продуктивной.