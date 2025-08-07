У Запада нет доступных средств, чтобы помочь Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Амстердам поставит Киеву американские системы вооружения на 500 млн евро, в том числе ракеты Patriot и комплектующие для установок.

«Это все фантазии, что дадут 500 миллионов. Просто надо было придумать, чтобы народ успокоить. Денег же нет. Ракет для Patriot нет. <…> А вот эта вся бутафория —чтобы народ не нервничал», — заявил Соскин.

Он считает, что все попытки Владимира Зеленского спекулировать на тематике внешней помощи для Украины призваны поддержать образ политика в глазах украинцев. По мнению Соскина, глава киевского режима хочет продемонстрировать, что он еще «что-то может».