Пока вы спали: пошлины от Трампа и смягчение риторики Госдепа в отношении РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп хочет отказаться от двух миссий NASA

Администрация Дональда Трампа планирует закрыть две миссии NASA, связанные с мониторингом выбросов парниковых газов, в соответствии с приоритетами своего бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Миссии OCO-2 и OCO-3, запущенные в 2014 и 2019 годах, занимались отслеживанием перемещений и концентрации углекислого газа в атмосфере, однако финансирование на их продолжение не предусмотрено в бюджете на 2026 год.

В результате эти проекты будут завершены, что отражает сокращение финансирования NASA примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа

Дональд Трамп подтвердил, что новые взаимные пошлины начнут действовать с полуночи 7 августа, подчеркнув, что они принесут в американскую экономику миллиарды долларов. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках этого шага США ввели тарифы от 15% до 41% на товары более чем из 60 стран и Евросоюза, включая такие государства, как Сирия, Лаос и Мьянма.

Президент заявил, что эти меры направлены на исправление торговых злоупотреблений со стороны других стран, которые долгое время ущемляли интересы США.

Госдеп в ежегодном докладе о правах человека смягчит риторику в отношении РФ

Госдепартамент США в 2024 году смягчит риторику в докладе о правах человека по России, Израилю и Сальвадору. Об этом сообщает ТАСС.

В объяснении говорится, что переработка документа направлена на устранение избыточной информации и соответствие законодательным требованиям, чтобы сделать его более понятным.

При этом в докладе за 2024 год разделы, посвященные этим странам, оказались значительно короче прошлогодних.

Трамп хочет в краткие сроки договориться о встречах с Путиным и Зеленским

Трамп хочет как можно скорее провести встречи с Путиным и Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Обычно подготовка таких встреч занимает много времени, но он попросил команду действовать быстро и начать планирование немедленно.

Ранее газета The New York Times сообщила, что он рассчитывает провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем — трехсторонние переговоры с участием Зеленского.

Посольство КНР в США сделало заявление об отношениях с РФ

Посольство Китая в США заявило, что сотрудничество России и Китая является законным и заслуживает уважения. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Лю Пэнъюй подчеркнул, что такие отношения соответствуют международному праву, не наносят ущерба третьим сторонам и противоречат односторонним санкциям США.

Он также отметил, что в тарифных войнах победителей не бывает и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между Вашингтоном и Пекином.